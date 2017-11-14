Культура

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Харьковский оперный даст премьеру

Харьковский оперный даст премьеру
Харьковский театр оперы и балета готовит премьеру оперы «Норма» Винченцо Беллини.
Главную партию исполнит украинка Людмила Монастырская. Над спектаклем будет работать американо-украинский дирижер Хобарт Эрл.

– Мы готовим необычную премьеру: концертное исполнение шедевра эпохи итальянского bel canto – оперы «Норма» Винченцо Беллини. Концертное исполнение перед сценическим воплощением оперы (отсутствие декораций, театральных костюмов и специального грима) сейчас очень распространено в мировой театральной практике и позволяет сосредоточить все внимание публики на мастерстве певцов и музыкантов, – отметили в театре.

Как отметили в театре, действие оперы разворачивается на фоне противостояния галлов и римлян в 50 году до н.э. Верховная жрица галлов Норма нарушила обет безбрачия, предала народное доверие: она тайно стала женой римского консула Поллиона и родила от него двух детей. Поллион влюбился в юную жрицу Адальжизу. Главную героиню терзает ревность, желание отомстить предателю, а также любовь к детям, чувство вины за нарушенную клятву перед народом и богами. Неоднозначны и другие герои: Адальжиза не может простить любимому измены верховной жрицы, и даже предатель Поллион оказывается способным на самопожертвование.

– В наше время «Норма» ставится специально для выдающихся сопрано, поскольку партия главной героини считается одной из сложнейших в мировом оперном репертуаре – не только из-за виртуозной вокальной партии, но и из-за ее высокого эмоционального напряжения, – пояснили в театре.

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