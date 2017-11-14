Экономика

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Турецкий лоукостер хочет открыть «дочку» в Украине

Турецкий лоукостер хочет открыть «дочку» в Украине
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines может в ближайшее время открыть дочернее предприятие в Украине.
По словам одного из директоров авиакомпании Эмре Пекесена, необходимые переговоры с Министерством инфраструктуры Украины уже проведены. В случае подписания соответствующих документов, большей долей вновь созданного предприятия будут обладать украинские инвесторы, а самолеты будут иметь украинскую лицензией и выполнять как внутренние, так и международные перелеты.

"Украина является рынком, который недостаточно обслуживается. Только один авиаперевозчик очень активен - МАУ. Это большая и интересная страна с большим количеством населения. Мы наблюдаем за ней, хоть это и не означает, что мы точно откроем новую базу", - отметил он.

И добавил, что сейчас Украина находится в шорт-листе руководства.

Впервые информация о возможном приходе Pegasus Airlines в Украину появилась еще в конце января. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече в Европейской бизнес ассоциации заявил, что министерство работает с турецкой авиакомпанией, которая хочет открыть свою "дочку" в Украине для выполнения внутренних рейсов.

Сейчас Pegasus Airlines осуществляет рейсы в Украину по турецкой лицензии. Ее самолеты ежедневно отправляются из Стамбула во Львов, Запорожье и Харьков, а из Анкары в Киев и Одессу.

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