В Харькове трамваи № 3, 5, 6, 7 изменят маршруты

Движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, пл. Сергиевской, пл. Павловской, на участке от ул. Евгения Котляра до ул. Университетской, ул. Конева и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Гольдберговской, запрещено с 9:00 до 17:00 15 и 16 ноября.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№3: разворотный круг «Залютино» - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал»;
№5: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей;
№6: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново»;