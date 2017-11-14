В Харькове трамваи № 3, 5, 6, 7 изменят маршруты 14 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, пл. Сергиевской, пл. Павловской, на участке от ул. Евгения Котляра до ул. Университетской, ул. Конева и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Гольдберговской, запрещено с 9:00 до 17:00 15 и 16 ноября.