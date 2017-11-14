Пострадавших на Майдане приравняли к участникам боевых действий 14 ноября 2017 г. источник 0 0

Верховная Рада со второй попытки внесла изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", который предоставляет статус участников боевых действий пострадавшим во время Революции достоинства.

За соответствующие поправки проголосовал 241 народный депутат.



Закон предоставляет право на получение статуса участника боевых действий лицам, получившим телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), которые не привели к инвалидности, во время участия в Революции достоинства.



Эта норма не распространяется на работников милиции, военнослужащих внутренних войск и других силовиков.



Также определен статус инвалида войны для граждан, ставших инвалидами вследствие ранений или других проблем со здоровьем, полученных от взрывов на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения во время проведения антитеррористической операции. В частности, законом предоставляются льготы.



Финансовые расчеты возможно будет определить после подсчета количества людей, имеющих право на получение льгот.