Политика

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Сегодня ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму

Сегодня ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму
В Нью-Йорке во вторник, 14 ноября, рассмотрят обновленную резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в аннексированном Крыму.
Рассмотрение резолюции запланировано на 17:00, передает Радио Свобода.

На заседание прибыли члены Меджлиса крымскотатарского народа, украинские дипломаты и правозащитники, которые вошли в состав украинской делегации.

"В резолюции говорится о грубейших нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами. Ожидается, что у нас будет меньше голосов, но для нас главное, чтобы документ прошел. Я думаю, документ все же пройдет, там в числе соавторов около 30 государств», – сказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.

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