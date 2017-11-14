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Харьковчане стали обладателями Кубка мира

Харьковчане стали обладателями Кубка мира
Харьковские велоспортсмены Андрей Винокуров и Елена Старикова завоевали медали Кубка мира.
Второй этап соревнований по велоспорту на треке состоялся с 10 по 12 ноября в английском Манчестере.

Андрей Винокуров приехал вторым в дисциплине «кейрин». Подопечный Заслуженного тренера Украины Елены Голубевой лидировал практически весь финальный заезд, но на самом финише голландец Маттийс Бучли смог опередить харьковчанина на 0,011 секунды.

Елена Старикова получила бронзовую медаль в женском гите на 500 метров с места. Результат воспитанницы Заслуженного тренера Украины Сергея Телицына и Марии Зарванской был 33.825 сек. Победила в этом виде соревнований многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Рио россиянка Дарья Шмелева, которой Елена уступила лишь 0.212 секунды. Второе место заняла Мириам Велт из Германии (33.634).

Харьковский велотурист вернулся живым с экстрима по Молдове


Следующий, третий этап Кубка мира пройдет с 1 по 3 декабря в канадском Милтоне.

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