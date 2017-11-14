Харьковчане стали обладателями Кубка мира

Харьковские велоспортсмены Андрей Винокуров и Елена Старикова завоевали медали Кубка мира.

Второй этап соревнований по велоспорту на треке состоялся с 10 по 12 ноября в английском Манчестере.приехал вторым в дисциплине «кейрин». Подопечный Заслуженного тренера Украины Елены Голубевой лидировал практически весь финальный заезд, но на самом финише голландец Маттийс Бучли смог опередить харьковчанина на 0,011 секунды.получила бронзовую медаль в женском гите на 500 метров с места. Результат воспитанницы Заслуженного тренера Украины Сергея Телицына и Марии Зарванской был 33.825 сек. Победила в этом виде соревнований многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Рио россиянка Дарья Шмелева, которой Елена уступила лишь 0.212 секунды. Второе место заняла Мириам Велт из Германии (33.634).Следующий, третий этап Кубка мира пройдет с 1 по 3 декабря в канадском Милтоне.