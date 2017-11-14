Харьков

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В Харькове снизят тариф на тепло

В Харькове снизят тариф на тепло
Тарифы для населения на тепло в Харькове будут снижены в среднем на 0,4%.
Об этом во время открытых слушаний в КП «Харьковские тепловые сети» заявила заместитель генерального директора по экономике  КП ХТС Татьяна Гавриш. По ее данным, тариф на централизованное отопление снизится на 0,35%, на горячую воду на 0,88%, информирует Kharkiv Today.

«Снижение тарифов произошло за счет того, что со структуры тарифов были убраны затраты на периодическую поверку приборов учета горячей воды и уменьшили затраты по приему платежей Единого расчетного центра. Нацкомиссия по тарифам их определила и скорректировала по факту оплаты потребителей за 2016 год», – сообщила Татьяна Гавриш.

Точную дату, кода новые тарифы вступят в силу, она не назвала.

«Эти тарифы, согласно существующей процедуре, сейчас  прошли открытые обсуждения. Потом после предоставления региональной Нацкомиссией протоколов  20 дней будут висеть еще на сайте, а потом, когда комиссия соберется, тогда примут решение», – отметила Татьяна Гавриш.

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