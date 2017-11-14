В Харькове снизят тариф на тепло

Об этом во время открытых слушаний в КП «Харьковские тепловые сети» заявила заместитель генерального директора по экономике КП ХТС Татьяна Гавриш. По ее данным, тариф на централизованное отопление снизится на 0,35%, на горячую воду на 0,88%, информирует Kharkiv Today
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«Снижение тарифов произошло за счет того, что со структуры тарифов были убраны затраты на периодическую поверку приборов учета горячей воды и уменьшили затраты по приему платежей Единого расчетного центра. Нацкомиссия по тарифам их определила и скорректировала по факту оплаты потребителей за 2016 год», – сообщила Татьяна Гавриш.
Точную дату, кода новые тарифы вступят в силу, она не назвала.
«Эти тарифы, согласно существующей процедуре, сейчас прошли открытые обсуждения. Потом после предоставления региональной Нацкомиссией протоколов 20 дней будут висеть еще на сайте, а потом, когда комиссия соберется, тогда примут решение», – отметила Татьяна Гавриш.