Происшествия

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В Харькове начали ловить за неправильную парковку

В Харькове начали ловить за неправильную парковку
Инспекторы Управления патрульной полиции провели в Харькове ряд мероприятий, направленных на информирование водителей об административной ответственности за нарушение правил парковки.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, один из патрульных экипажей проверил площадку для парковки вблизи торгового центра на улице Гвардейцев-Широнинцев. Полицейские обнаружили нескольких водителей, которые оставили свои машины на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. За это на водителей были выписаны админматериалы.

В полиции напомнили, что с 13-го ноября в Украине началась Неделя безопасности дорожного движения. Патрульные полицейские призывают всех водителей и пешеходов не нарушать правил и с уважением относиться друг к другу.

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