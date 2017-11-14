В Харькове начали ловить за неправильную парковку 14 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Инспекторы Управления патрульной полиции провели в Харькове ряд мероприятий, направленных на информирование водителей об административной ответственности за нарушение правил парковки.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, один из патрульных экипажей проверил площадку для парковки вблизи торгового центра на улице Гвардейцев-Широнинцев. Полицейские обнаружили нескольких водителей, которые оставили свои машины на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. За это на водителей были выписаны админматериалы.



В полиции напомнили, что с 13-го ноября в Украине началась Неделя безопасности дорожного движения. Патрульные полицейские призывают всех водителей и пешеходов не нарушать правил и с уважением относиться друг к другу.