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В Харькове прошло научное стендап-шоу

В Харькове прошло научное стендап-шоу
Креативные представители высших учебных заведений региона представили свои научные наработки интересным и необычным способом.
Шоу Science Slam состоялось на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца в рамках мероприятий SCIENCE WEEK по случаю Всемирного дня науки во имя мира и развития, сообщает пресс-служба ХОГА.

Science Slam – это международный формат популяризации науки, где нет места сложным научным терминам и скучным презентациям. В мероприятии приняли участие представители 11 высших учебных заведений и научных учреждений региона.

Формат мероприятия предполагает творческий подход к науке. В своих музыкальных постановках, театрализованных сценах, разнообразных перфомансах молодые ученые представляют научные достижения. Ярко, увлекательно и главное – с юмором. Они рассказывают о сложной науке простыми словами. И это действительно интересно.

I место завоевала команда КУ «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» Харьковского областного совета; II место поделили между собой Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени И. Кожедуба и Харьковский национальный экономический университет; III место получили Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Харьковский национальный медицинский университет и Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета.

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