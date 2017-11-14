Общество

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Харьков равняется на Нюрнберг в сфере энергоэффективности

Харьков равняется на Нюрнберг в сфере энергоэффективности
Харьков перенимает опыт лидера среди немецких городов – Нюрнберга по внедрению энергоэффективных технологий и снижению выбросов углекислого газа.
14 ноября в Харьковском горсовете прошел второй круглый стол проекта «Партнерство городов Украины и Германии», в котором приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке (офис в Днепре) Вольфганг Мессингер, представители Министерства экономического сотрудничества и развития Германии, немецкой федеральной компании GIZ, Фонда Кондара Аденауера и муниципалитетов 30 городов Украины, сообщает пресс-служба горсовета.

Участие Харькова в проекте «Партнерство городов Украины и Германии» дало мощный импульс для реализации совместных инициатив. Харьков проводит ряд мероприятий по энергетической модернизации социальных и инфраструктурных объектов при экспертной помощи GIZ и специалистов из Нюрнберга. В рамках такого сотрудничества и, принимая во внимание то, что Харьков и Нюрнберг участвуют в Европейском соглашении мэров, ведется работа над муниципальным проектом по двустороннему обмену опытом по подготовке Плана действий устойчивого энергетического развития и климата города Харькова до 2030 года и реестра выбросов СО2.

С 2009 года городу Нюрнбергу в рамках реализации этого плана удалось сократить выбросы углекислого газа на 45%, потребление электроэнергии – на 24%, воды – на 44%. Городской совет очень подробно изучает этот опыт города-побратима и реализует собственные проекты. Уже завершена энергомодернизация школы №153 в Новобаварском районе, начата реконструкция бассейнового комплекса с установкой солнечных батарей для подогрева воды в одном из детских садов.

– Нюрнберг применяет новейшие технологии по энергомодернизации бюджетной сферы, и мы ведем эту работу. Впереди у нас много задач, но, я уверен, что при наличии такого муниципального сотрудничества мы имеем все возможности для реализации наших планов в будущем, и совместными усилиями мы добьемся лучших результатов. Харьков поставил своей целью осуществить системный переход на европейский уровень, провести модернизацию во всех сферах жизнедеятельности, – сказал Игорь Терехов.

Со своей стороны Вольфганг Мессингер отметил, что немецкая сторона и далее намерена поддерживать Харьков и Украину. Германия считает реформу по децентрализации власти одной из самых успешных в нашей стране. Поэтому работа будет вестись в этом направлении, а также в культурной, образовательной сферах, по поддержке вынужденных переселенцев с востока Украины и защите прав людей.

Участники круглого стола также обсудили дальнейшие планы по партнерству Харькова и Нюрнберга, возможности для украинского международного сотрудничества, новые программы развития, обменяются опытом и лучшими наработками.

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