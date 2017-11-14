Харьковские каратисты стали обладателями Кубка Украины

Участие в соревнованиях приняли почти 300 каратистов всех возрастов из девяти областей Украины и Киева, которые разыграли медали в разделах «керуги», «ката» и «ката-джунро» как в личных, так и командных соревнованиях.
Кубок Украины посетил гость из Японии, обладатель 5-го дана каратэ JKS Хаджимэ Мацуэ, который накануне соревнований поделился своим опытом на обучающем семинаре и принял аттестационные экзамены.
По итогам соревнований каратисты Харьковской области завоевали 36 золотых, 35 серебряных и 41 бронзовую медаль. Много ведущих харьковских спортсменов завоевали победу сразу в нескольких разделах. Так, воспитанница клуба «Тора» Анастасия Бойко победила в пяти разделах в возрастной категории 16-17 лет, а еще одна спортсменка клуба - Екатерина Бондаренко - завоевала три золотые медали, а также «серебро» и «бронзу» в категории 14-15 лет.
Успешно выступили и представители других харьковских клубов. Среди обладателей нескольких медалей были Иван Белый из клуба «Аюми» и Даниил Корниенко из клуба «Микадо».
В общекомандном зачете победа была на стороне каратистов Харьковской области. Второе место заняла сборная Днепропетровской области, а третье – представители Донецкой области.
Этот Кубок стал одним из этапов подготовки к чемпионату мира по каратэ JKS, который летом 2018 года пройдет в Канаде, сообщает пресс-служба ХОГА
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