Харьковские каратисты стали обладателями Кубка Украины 14 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

12 ноября прошел национальный Кубок по традиционному каратэ JKS, на котором хозяева соревнований харьковчане завоевали 112 медалей, в том числе 36 золотых.