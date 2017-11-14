Петр Порошенко объявил 2018 годом проекта «Я имею право» 14 ноября 2017 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко подписал указ "Об объявлении в Украине 2018 Годом реализации правопросветительского проекта "Я имею право!".

Как отмечается на сайте главы государства, указ будет способствовать формированию правовой культуры и сознания в обществе, повышению уровня знаний граждан о механизмах защиты своих прав.



Соответствующая инициатива главы государства и правительства по усилению защиты прав и свобод граждан и улучшению предоставления бесплатной правовой помощи была рассмотрена на заседании Национального совета реформ 10 ноября.



Указом правительству поручено утвердить план мероприятий по реализации проекта.



Оно должно обеспечить информирование граждан о гарантированных им Конституцией и законами правах в соответствующих сферах через средства массовой информации, путем введения телефонных "горячих линий", организации встреч с гражданами по месту жительства, изготовления информационных материалов.



Также документ определяет, что органы местного самоуправления должны способствовать обеспечению реализации этого проекта путем проведения соответствующей информационно-разъяснительной работы. В частности, на региональных телеканалах должны быть созданы программы, ориентированные на повышение уровня правовой культуры и правового сознания граждан.