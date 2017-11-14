В Харькове призвали в армию выпускников военных кафедр

В Харьковском областном военном комиссариате призвали на военную службу 40 выпускников кафедр военной подготовки различных вузов.

Всего в вооруженные силы в этом году отправлено 110 военнослужащих. Это был самый большой в стране план призыва офицеров запаса на 2017 год среди региональных военкоматов, сообщили в региональном медиацентре Минобороны.В армии призывники прослужат 18 месяцев, но могут подписать армейский контракт и продолжить службу. Их денежное обеспечение в среднем составит около 10 тыс. грн.Новобранцев направили в высшие военно-учебные заведения на трехмесячные курсы переподготовки. Затем их распределят по воинским частям или учреждениям. Военнослужащих этой категории не будут направлять в АТО. Основная часть ребят, призванных осенью из запаса, будет проходить спецподготовку в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и Военном институте танковых войск НТУ «ХПИ╗, где они в свое время и учились на военных кафедрах.