Украина

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В Украине обнаружены аномальные зоны с повышенной смертностью

В Украине обнаружены аномальные зоны с повышенной смертностью
В Украине по неизвестным причинам в двух областях люди умирают чаще, чем на остальных территориях. 
«По смертности странная ситуация выходит, и я надеюсь, что мы сможем ее развязать после переписи. Традиционно характеризировалась ситуация по смертности в Украине как запад-восток и север-юг. То есть хуже было на юге и востоке, а в последние годы к худшим добавились Житомирская и Черниговская», -  рассказал ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Павел Шевчук.

По его словам, причины жуткой тенденции пока что специалистам установить не удалось.

Также он отметил, что в этих областях или населения больше, чем считает Госстат, что достаточно сомнительно, а количество умерших регистрируется достаточно качественно.

«То есть, на них мы не можем спихнуть. Они реально вошли в аутсайдеры со средины», - сказал он.

Напомним, численность населения в январе-июне 2017 сократилось на 117,5 тыс. человек – до 42 млн. 467 тыс.  По информации статистиков, по оценке, на 1 июля численность населения составляла 42 млн. 467 тыс. человек, тогда как на начало января года – 42 млн. 584,5 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 59 живорожденных.  В январе-июне этого года родилось 178 тыс. 821 младенец и за этот же период умерло 298 тыс. 133 человека, из них детей в возрасте до 1 года 1362.

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