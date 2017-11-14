Сколько единиц вооружения и техники получила за год украинская армия 14 ноября 2017 г. источник 0 0

В 2017 году Вооруженным силам Украины закупили и поставили свыше 1700 единиц вооружения и военной техники.

Такие данные озвучил в.и.о. госсекретаря Минобороны Владимир Говор, передает пресс-служба ведомства.



«В этом году для ВСУ закуплено и поставлено из государственных предприятий свыше 26,5 тысячи единиц боеприпасов разного назначения и 1736 образцов вооружения и военной техники. Среди них – модернизированная и новая авиационная, бронированная, радиолокационная, автомобильная и инженерная техника, артиллерийские системы и прочее», - рассказал Говор.



По его словам, продолжается работа по ремонту и восстановлению вооружения и военной техники. С начала года силами и средствами ремонтно-восстановительных подразделений ВСУ в строй вернули около 11 тысяч единиц вооружения и военной техники.