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Сколько единиц вооружения и техники получила за год украинская армия

Сколько единиц вооружения и техники получила за год украинская армия
В 2017 году Вооруженным силам Украины закупили и поставили свыше 1700 единиц вооружения и военной техники.
 Такие данные озвучил в.и.о. госсекретаря Минобороны Владимир Говор, передает пресс-служба ведомства.

«В этом году для ВСУ закуплено и поставлено из государственных предприятий свыше 26,5 тысячи единиц боеприпасов разного назначения и 1736 образцов вооружения и военной техники. Среди них – модернизированная и новая авиационная, бронированная, радиолокационная, автомобильная и инженерная техника, артиллерийские системы и прочее», - рассказал Говор.

По его словам, продолжается работа по ремонту и восстановлению вооружения и военной техники. С начала года силами и средствами ремонтно-восстановительных подразделений ВСУ в строй вернули около 11 тысяч единиц вооружения и военной техники.

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