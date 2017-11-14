Экономика

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В Минздраве рассказали о зарплатах семейных врачей

В Минздраве рассказали о зарплатах семейных врачей
Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк объяснил, как будут меняться тарифы на оказание первичной помощи пациентам, и, соответственно, расти зарплаты врачей.
Отвечая на вопрос, будет ли тариф в 370 грн за человека, который определен на 2018 год, увеличиваться, он сказал: "Это зависит от возможностей бюджета. Ранее мы говорили о 210 грн в год, сейчас базовый тариф - 370 грн. Он будет действовать в 2018 году. На 2019 год планируется 450 грн. На пациентов пожилого возраста и детей будут действовать соответствующие коэффициенты. Надеюсь, что тариф будет постоянно расти с ростом экономики. Это такой ориентир, что мы будем уверены, что нормально платим своим врачам".

По его словам, в Британии семейные врачи - обеспеченные люди.

"У нас - это будет выше средней зарплаты в Украине. На 2020 год мы хотели бы выйти на тариф 500 грн в год. Такой тариф может заинтересовать и частные медучреждения", - уточнил Ковтонюк.

Он считает, что с 2020 года есть смысл двигаться не просто в сторону увеличения тарифа, а его дифференциации.

"Например, введение дополнительных мотивационных коэффициентов. Например, врач получит бонус, если у него стопроцентно выполняется календарь прививок или меньше направлений на вторичное звено, меньше вызовов скорой среди его пациентов. Такая система бонусов хорошо работает в Эстонии, и в других странах", - подчеркнул заместитель министра.

Чиновник добавил, что сейчас в бюджете на первичное звено предусмотрено 13,28 млрд грн.

"Часть пойдет как субвенция, и это будет базовый уровень финансирования. Часть - по договорам медучреждений с Нацслужбой здоров’я", - сказал Ковтонюк.

21 октября сообщалось, что практика, когда у врача будут две тысячи пациентов, показывает, что он может иметь годовой доход от 740 тыс грн до одного миллиона в 2018 году, от 900 тысяч до 1, 2 млн грн в 2019 году.

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