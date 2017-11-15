Умер знаковый харьковский журналист 15 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 1 0

На 57-м году жизни не стало Владислава Проненко.

Журналист, публицист, педагог, общественный деятель Владислав Проненко людям «диссидентского поколения» прежде всего известен как корреспондент украинской службы «Радио «Свобода» еще со времен перестройки. Работал корреспондентом радио «Немецкая волна». Преподаватель ХНУ имени Каразина, основатель и первый главред газеты «Український простір», автор и ведущий документальных сериалов «Восточный Фронт», «Харьковские закоулки», «Сковородиновская география», фильмов «Спасибо, братья Шеметы!», «Слобожанская миссия большого митрополита».



«В 1991-2000 годах он работал харьковским корреспондентом редакции «Радио «Свобода». Он гордился, что работал на «Радио «Свобода», приводил примеры из практики студентам, будущим журналистам. Он стал работать на «Радио «Свобода», когда работать на оппозиционное СМИ не приветствовалось. Он много сюжетов посвящал становлению украинской независимости в Харькове, он рассказывал именно об украинском Харькове», – вспоминает журналист Роман Черемский.



«Не стало Владислава Проненко. И что бы ни происходило с ним в последние годы, мы навсегда запомним его энергичным, смелым, оригинальным журналистом, неутомимым путешественником, одним из пионеров возрождения УАПЦ на Харьковщине. Таким, каким он был в 1980-1990-е годы. Вечная память...» – говорится в заметке на ФБ архиепископа УАПЦ Игоря Исиченко.