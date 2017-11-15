Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 15 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Луи Пастера, 200 (п. №3, стояк) до 20:00 15.11.17 г.



Киевский район: ул. Героев Труда, 4 (п. №4, стояк) до 17:00 15.11.17 г., ул. Глебовская, 3 (ч/с) до 20:00 15.11.17 г.



Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-а (п. №2, стояк) до 20:00 15.11.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72-аул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 15-а, 15-б, 15-в,13 до 20:00 16.11.17 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-а,в, ул. Героев Труда, 29,29-а,б,в до 20:00 17.11.17 г.



Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 127 (п. №1, стояк) до 17:00 15.11.17 г., ул. Культкомовская, 12-34 (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 87, 89, 91, пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк) до 20:00 15.11.17 г.



Слободской район: ул. Ньютона, 139-а (п. №2, стояк), ул. Ковтуна, 27 (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 145 (спаренный стояк) до 20:00 15.11.17 г.



Холодногорский район: ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 до 17:00 15.11.17 г., пер. Донбасский, 17 (п. №2), ул. Полтавский Шлях, 188/12 (п. №1), ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 15.11.17 г.



Шевченковский район: пер. 23 Августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ул. 23 Августа, 77, ул. Балакирева, 46, 50, 50-а, ул. 23 Августа 79, 81, ул. Отакара Яроша, 59, 61, 61-а до 08:00 15.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), пр. Победы, 62-г (п. №2) до 20:00 15.11.17 г.