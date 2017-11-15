Россия запускает первые пассажирские поезда в обход Украины 15 ноября 2017 г. источник 0 0

РЖД в среду, 15 ноября, запускают первые пассажирские поезда по железнодорожной дороге в обход Украины.

Первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.



По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час. Загрузка направления в летний период, как планируется, будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские составы дальнего следования.



Стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого поезда, следующие на российский юг, шли по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям).