Комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию по правам человека в Крыму 15 ноября 2017 г. источник 0 0

Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры (Третий комитет) Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленную резолюцию по правам человека в аннексированном Россией Крыму.

"За" соответствующий проект резолюции "Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" проголосовала 71 страна, "против" - 25, воздержались от голосования 77 стран.



Так, данный проект резолюции осуждает нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей.



Также документ осуждает применение Россией своих законов на аннексированной территории и принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство.



В проекте резолюции содержится требование к России исполнить решение Международного суда ООН по возобновлению прав и свобод граждан Украины на полуострове и призыв обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.



Кроме того, документ содержит призыв незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности, аннулировать решение о запрещении лидерам Меджлиса въезда на территорию Крыма.



Также проект резолюции призывает Россию положить конец практике принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах РФ, в том числе посредством давления или пропаганды.



Кроме того, проект резолюции осуждает отказ в доступе на территорию Крыма мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, несмотря на существующий мандат миссии.



Проект резолюции не поддержали, среди прочих, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Китай, Южная Корея, Сербия, Узбекистан.



Далее проект резолюции будет передан на рассмотрение непосредственно Генеральной ассамблеей ООН (ориентировочно в середине декабря).



Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что новая резолюция, подготовленная Украиной, о правах человека в аннексированном Россией Крыму, будет использована в международных судебных процессах, в частности в Международном суде ООН, в случае ее поддержки в ООН.