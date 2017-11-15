Трагедия на Сумской: одна из пострадавших показала свое фото 15 ноября 2017 г. источник 0 0

25-летняя жительница Кременчуга Анна Комар, которая пострадала в жутком ДТП на ул. Сумской, дала о себе знать в социальных сетях. Девушка до сих пор находится в Харьковской областной больнице, но уже идет на поправку.

На днях Анна выставила на своей страничке в Facebook фотографию и коротко прокомментировала ее.



«27-й день нахождения в больнице... Огромнейшее спасибо всем за поддержку и заботу. Выздоровление идет медленно, но я стараюсь быть сильной и не сдаваться», - написала Комар.



В комментариях девушка добавила, что теперь у нее два дня рождения – кроме официального, который она отметит в марте, еще и тот день, когда ей чудом удалось выжить в аварии – 18 октября.



Напомним, Анна Комар - волонтер. В Харьков она приехала недавно, чтобы принять участие в проекте, посвященном помощи людям, которые живут вблизи линии разграничения