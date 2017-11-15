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Десятилетний ребенок без труда обманул защиту iPhone X: видео

Десятилетний ребенок без труда обманул защиту iPhone X: видео
Ребенок 10 лет смог без труда обмануть Face ID и разблокировать iPhone X матери, при этом не используя никаких ухищрений.
В технических характеристиках гаджета прописано, что подобных шансов может быть один на миллион, передает The Verge.

"То же самое касается детей в возрасте до 13 лет, поскольку их черты лица еще не достаточно развиты, чтобы работать с Face ID. Если вызывает опасения, мы рекомендуем использовать для аутентификации обычный пароль", - отмечено в инструкции смартфона.



Сообщается, что ребенок смог разблокировать фото матери, после чего проделал то же самое с iPhone отца.

"Поначалу это было забавно. Потом уже стало не смешно. Мы с женой пишем друг другу много такого, чего не хотели бы показывать сыну. Теперь нам нужно удалить сообщения, чтобы Аммар их не нашел", - отметил он.

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