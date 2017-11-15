Украина

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Украина попала в топ-20 стран по уровню терроризма

Украина попала в топ-20 стран по уровню терроризма
Украина оказалась на 17 месте в рейтинге стран, которые страдают от терроризма. Отчет о состоянии глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index 2017) обнародовал 15 ноября лондонский Институт экономики и мира.
Как отмечается, по уровню влияния терроризма Украина получила 6,6 балла по 10-балльной шкале. Годом ранее наша страна занимала в этом рейтинге 11 позицию с 7,1 балла.

В этом году Украина вошла в группу стран с высоким уровнем влияния терроризма вместе с такими государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие.

В список стран с наивысшим уровнем влияния терроризма на жизнь эксперты отнесли шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).

В западноевропейских государствах самое высокое влияние терроризма, по оценке экспертов, во Франции (6 баллов и 23-е место).

Соединенные Штаты Америки занимают 32-е место (5,4 балла), Россия – 33-е (5,3 балла), Великобритания – 35-е (5,1 балла).

"Украина является одной из десяти стран, в которых наблюдается довольно значительное улучшение ситуации", – заявил представитель Института экономики и мира Дэниел Хислоп.

По его словам, в Украине террористические нападения осуществляются только одной террористической группой – ДНР, и они в основном направлены против украинских силовиков.

Как заметил Хислон, терроризм в Украине менее интенсивным, чем это было два года назад.

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