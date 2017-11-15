Политика

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Конгресс США одобрил выделение Украине 350 миллионов долларов

Конгресс США одобрил выделение Украине 350 миллионов долларов
Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление 350 млн долларов на помощь Украине в области безопасности и существенно расширила ее направления.
"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о "Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны", который позволяет выделение 350 млн долларов для предоставления помощи Украине в области безопасности. Данная сумма соответствует прошлогоднему уровню ассигнований", – сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Украинские дипломаты отметили, что проект закона также дает разрешение на предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера.

Кроме этого, в документ включены новые положения, которые позволяют использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях страны раненых украинских военных, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", – добавили в посольстве Украины.

Чтобы документ вступил в силу, его еще должен одобрить Сенат. После этого он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

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