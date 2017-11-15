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В России разбился пассажирский самолет: выжила трехлетняя девочка

В России разбился пассажирский самолет: выжила трехлетняя девочка
Пассажирский самолет L-410, принадлежащий авиакомпании "Хабаровские авиалинии", на борту которого было семь человек, потерпел крушение недалеко от поселка Нелькан, куда осуществлялся перелет.
Из всех находившихся на борту людей в результате крушения выжил лишь ребенок, сообщает Главное управление МЧС по Хабаровскому краю.

"В 13.30 (5.30 по Киеву) 15.11.2017 г. в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в 2 км от аэропорта п. Нелькан Аяно-Майского района пропал с радаров судно Л-410, которое следовало по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан. По предварительным данным, на его борту находилось 7 человек, в том числе 2 члена экипажа", - говорится в сообщении.

Следствие рассматривает три версии ЧП: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.

Трехлетний ребенок, выживший при крушении самолета в Хабаровском крае, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Выжившая девочка находится в больнице, медики оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное", - сообщают "РИА Новости".

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