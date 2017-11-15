Происшествия

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Из школы под Харьковом эвакуировали детей

Из школы под Харьковом эвакуировали детей
Спасатели Дергачевского районного управления ГСЧС отработали действия персонала Дергачевской гимназии №3 по проведению безопасной эвакуации детей из помещений здания учебного заведения при возникновении пожара.
Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, на тренировку были приглашены руководители и ответственные за состояние пожарной безопасности всех учебных заведений Дергачевского района.

Главной целью занятия было научить персонал применять правильные меры при возникновении чрезвычайной ситуации, которые позволят исключить случаи травмирования и гибели детей.

Результатами проведенной эвакуации спасатели остались довольны. Действия педагогического персонала были слаженными, спокойными и уверенными, что позволило за считанные минуты вывести всех учащихся гимназии из опасной зоны.

На втором этапе тренировок спасатели 53-й спасательной части показали возможности пожарно-спасательного отделения на автоцистерне по ликвидации условного пожара. А потом каждый ученик имел возможность вблизи посмотреть на пожарную автомашину и сделать фото на память.

Подобное мероприятие состоялся и в Красноградский гимназии «Гранд», а в дальнейшем будут проходить по всей территории Харьковской области.

Спасатели отмечают важность проведения таких учений, ведь они позволяют обеспечить высокий уровень безопасности в учебных заведениях.

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