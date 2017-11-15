Как изменятся правила общения водителя авто и полицейского 15 ноября 2017 г. источник 0 0

К существующим девяти пунктам, разрешающим полицейскому останавливать автомобиль, согласно проекту закона об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, добавляется новый, десятый.