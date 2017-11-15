Как изменятся правила общения водителя авто и полицейского

Он формулируется, как «остановка с целью проведения осмотра водителя на состояние алкогольного опьянения», пишет издание Аuto.ria
.
Согласно законопроекту №7286, после остановки водитель не должен (как это было раньше) бежать к машине полиции. Получив требование от полицейского остановить транспортное средство, водитель будет обязан:
- остановить машину в соответствии с требованиями ПДД; выключить двигатель и вытащить ключи из замка зажигания (при наличии ключа);
- передать для проверки водительское удостоверение, техпаспорт на ТС, страховой полис, другие документы, предусмотренные законодательством;
- находиться внутри ТС, положить руки на руль, держа их в поле зрения полицейского, не покидать автомобиль без разрешения полицейского;
- по требованию полицейского выйти из транспортного средства;
- безоговорочно выполнять все законные требования или распоряжения полицейского.
При этом станет проблематично фиксировать на видео свое общение с правоохранителем. Причем в этом водителю не сможет помочь и пассажир, так как теперь пассажир во время остановки авто по требованию полиции, должен оставаться на своем месте до соответствующего распоряжения или требования полицейского либо же по требованию полицейского он должен выйти из автомобиля.
Также полная ясность внесена и относительно формулировки «предъявить документы». Статья 32 Закона о Нацполиции будет звучать так: «полицейский имеет право требовать передать документы, подтверждающие личность или наличие определенных прав…». За отказ водителя передавать документы правоохранителю предусмотрен штраф в размере 425 грн.