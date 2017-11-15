Экономика

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ВВП Украины в годовом измерении вырос на 2,1%

ВВП Украины в годовом измерении вырос на 2,1%
Реальный ВВП Украины в III квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 0,2%, а по сравнению с III кварталом прошлого года рост составил 2,1%.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, положительная экономическая динамика в Украине наблюдается 7 кварталов подряд после более чем двухлетнего падения.

Тенденцию подтверждают показатели внешнеторгового баланса, также представленные Госстатом. Экспорт Украины увеличился на 18,5%, импорт – на 24,6%. Внешнеторговые операции с начала года осуществлялись с 219 странами мира. Заметно вырос экспорт товаров в страны ЕС, в частности в Швейцарию (в 2,5 раза), Бельгию и Нидерланды (57,1% и 60,4%), в США (89,1%) и Индию (32,5%) .

В товарном разрезе вырос экспорт агропродукции, прежде всего продуктов растительного и животного происхождения (20,6% и 46,5%), зерновых и жиров (15,3% и 26,9%), а также готовых пищевых продуктов (25,4%). Рост также зафиксирован в экспорте полимеров, текстиля, других промышленных товаров.

Рост импорта наблюдался практически со всеми торговыми партнерами.

«В товарном разрезе 23,1% всего объема импорта составляет импорт топлива и смазочных материалов. И этот показатель объясняется последствиями зимней блокады Донбасса, когда из-за потери доступа к угольным шахтам и угольным предприятиям в государстве резко возросла потребность в энергоресурсах, обеспечить которую удается пока путем ввоза источников энергии», - заявили в Кабмине.

Вместе с тем благодаря гибкой политике правительства относительно отсрочки уплаты НДС при импорте уникального оборудования для развития предприятий машиностроительного комплекса также заметно растет показатель импорта оборудования. За 9 месяцев года в Украину завезли машин и механизмов на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт транспортных средств, в том числе летательных аппаратов и кораблей, вырос на 50,7%. Такие цифры свидетельствуют об обновлении основных фондов и запуск новых производственных линий.

В октябре Национальный банк Украины улучшил прогноз роста отечественной экономики до 2,2% и объяснил это благоприятным воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Одновременно НБУ сохранил прогноз на 2018 год – 3,2%, что соответствует ожиданиям правительства. Такая оценка является доказательством преодоления последствий угольной блокады Донбасса, а также свидетельством восстановления и усиления положительного тренда в экономике. 

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