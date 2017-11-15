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Харьковские фехтовальщицы завоевали медали чемпионата мира

Харьковские фехтовальщицы завоевали медали чемпионата мира
В итальянском Риме прошел чемпионат мира по фехтованию на колясках, на котором харьковчанки Евгения Бреус и Анна Пашкова завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.
Участие в чемпионате приняли 145 спортсменов из 24 стран мира, в том числе 13 паралимпийцев Украины. Среди них были и две харьковчанки.

Целый комплект наград завоевала мастер спорта международного класса Евгения Бреус. Она завоевала «золото» в командных соревнованиях по фехтованию на саблях. Вместе с другими украинками – Натальей Морквич, Надеждой Делог и Ольгой Есиной, Евгения в финале выиграла у сборной Италии.

В личных соревнованиях по фехтованию на саблях Евгения заняла второе место, уступив в финале своей соотечественнице Наталье Морквич из Львова. Также на ее счету была бронзовая награда в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах.

Еще одну бронзовую медаль завоевала Анна Пашкова. Она дебютировала на чемпионатах мира и успешно выступила в личных соревнованиях по фехтованию на рапирах, заняв третье место.

В целом в Риме украинская сборная завоевала девять медалей, среди которых – три золотые, две серебряные и четыре бронзовые, а также заняла третье общекомандное место.

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