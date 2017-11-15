Харьковские фехтовальщицы завоевали медали чемпионата мира 15 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В итальянском Риме прошел чемпионат мира по фехтованию на колясках, на котором харьковчанки Евгения Бреус и Анна Пашкова завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

Участие в чемпионате приняли 145 спортсменов из 24 стран мира, в том числе 13 паралимпийцев Украины. Среди них были и две харьковчанки.



Целый комплект наград завоевала мастер спорта международного класса Евгения Бреус. Она завоевала «золото» в командных соревнованиях по фехтованию на саблях. Вместе с другими украинками – Натальей Морквич, Надеждой Делог и Ольгой Есиной, Евгения в финале выиграла у сборной Италии.



В личных соревнованиях по фехтованию на саблях Евгения заняла второе место, уступив в финале своей соотечественнице Наталье Морквич из Львова. Также на ее счету была бронзовая награда в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах.



Еще одну бронзовую медаль завоевала Анна Пашкова. Она дебютировала на чемпионатах мира и успешно выступила в личных соревнованиях по фехтованию на рапирах, заняв третье место.



В целом в Риме украинская сборная завоевала девять медалей, среди которых – три золотые, две серебряные и четыре бронзовые, а также заняла третье общекомандное место.