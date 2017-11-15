В Харьковской области бешеная собака искусала людей 15 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Под Харьковом бешеная собака искусала шестерых человек.

ЧП произошло в пос. Кругляковка Купянского района.



Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, на прошлой неделе, 9 ноября, собака умерла. После проведения анализов был получен положительный результат на бешенство.



Установлено, что собака жила в частном доме на привязи, от бешенства ее не прививали. В период с 5 по 8 ноября она укусила шесть человек – хозяйку и ее соседей.



Пострадавшие проходят курс профилактических прививок против бешенства.



По состоянию на 14 ноября в области зарегистрировано 87 случаев бешенства животных. Среди заболевших животных превалируют коты – 39,1% (34), также заболевание подтверждено у 20 собак, 15 лисиц, 9 енотовидных собак, бобра, куницы, крысы и летучей мыши.



От больных бешенством животных в этом году пострадали 173 жители Харьковской области.