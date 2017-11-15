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В Харьковской области бешеная собака искусала людей

В Харьковской области бешеная собака искусала людей
Под Харьковом бешеная собака искусала шестерых человек.
ЧП произошло в пос. Кругляковка Купянского района.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, на прошлой неделе, 9 ноября, собака умерла. После проведения анализов был получен положительный результат на бешенство.

Установлено, что собака жила в частном доме на привязи, от бешенства ее не прививали. В период с 5 по 8 ноября она укусила шесть человек – хозяйку и ее соседей.

Пострадавшие проходят курс профилактических прививок против бешенства.

По состоянию на 14 ноября  в области зарегистрировано 87 случаев бешенства животных. Среди заболевших животных превалируют коты – 39,1% (34), также заболевание подтверждено у 20 собак, 15 лисиц, 9 енотовидных собак, бобра, куницы, крысы и летучей мыши.

От больных бешенством животных в этом году пострадали 173 жители Харьковской области.

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