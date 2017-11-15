В Харьковской области бешеная собака искусала людей
15 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
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Под Харьковом бешеная собака искусала шестерых человек.
ЧП произошло в пос. Кругляковка Купянского района.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, на прошлой неделе, 9 ноября, собака умерла. После проведения анализов был получен положительный результат на бешенство.
Установлено, что собака жила в частном доме на привязи, от бешенства ее не прививали. В период с 5 по 8 ноября она укусила шесть человек – хозяйку и ее соседей.
Пострадавшие проходят курс профилактических прививок против бешенства.
По состоянию на 14 ноября в области зарегистрировано 87 случаев бешенства животных. Среди заболевших животных превалируют коты – 39,1% (34), также заболевание подтверждено у 20 собак, 15 лисиц, 9 енотовидных собак, бобра, куницы, крысы и летучей мыши.
От больных бешенством животных в этом году пострадали 173 жители Харьковской области.