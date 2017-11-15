Харьков

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В Харькове реализовали десять социальных проектов

В Харькове реализовали десять социальных проектов
Десять социально значимых проектов реализовали в Харькове с 2013 года при поддержке немецкой федеральной компании GIZ.
Об этом перед Форумом инициатив инфраструктурной программы для Украины «Создаем будущее вместе» сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. В форуме, организованном компанией GIZ, принимают участие 80 партнеров, с которыми немецкая сторона реализует совместные проекты в Украине, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Результатом сотрудничества городской власти и GIZ стало открытие модульного городка для временно перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей, который за три года принял уже более тысячи человек, получивших там социальную, психологическую и другую помощь. В августе этого года на Салтовском шоссе, 246-а был открыт социальный центр «Семья», где предоставляются консультации психолога, социолога и юриста, проводятся семейные тренинги, работает детская комната с дневным пребыванием и компьютерные курсы для детей и пожилых людей. Вчера на ул. Валентиновской, 23-г был открыт первый в Украине социальный отель, рассчитанный на 50 человек, где могут останавливаться люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства и оставшиеся без жилья, а также внутренне перемещенные лица.

– Также мы отремонтировали три школы и сейчас работаем в двух школах с инклюзивным программой. За эти годы мы получили не только материальную помощь, но и новую жизненную философию, которая учит людей жить вместе в трудностях, с новыми подходами к жизни, новыми традициями, с тем, что требует новых знаний, – сказала вице-мэр.

Директор GIZ-Украина Сабина Мюллер сообщила, что программа сотрудничества будет работать до 2019 года. 

– Были отремонтированы детские сады, больницы. Более десяти тысяч студентов получили лучшие условия для своей учебы. Мы не только поддерживаем разные проекты, но еще учим людей. Так, была предоставлена поддержка в учебе ста сотрудникам учреждений здравоохранения. Наши достижения были бы невозможны без поддержки громады, Харьковского городского совета, областной власти, и мы продолжим нашу работу, нацеленную на улучшение условий жизни людей, – сказала Сабина Мюллер.

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