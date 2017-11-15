Украина

  • 71
    •  / 

В Украине начнут пересаживать органы от неродственных доноров

В Украине начнут пересаживать органы от неродственных доноров
В 2018 году в Украине стартует программа по трансплантации почек от неродственного донора.
На эти нужды из государственного бюджета будет выделено 112 млн гривен. На 2019-2020 годы – больше, чем по 100 млн ежегодно. Уже с 2018 года в Украине будут проводить трансплантацию почек.

Годовая потребность по пересадке составляет почти 2000 почек, 1000 пересадок сердца, 1500 – печени и 600 – костного мозга.

Несмотря на это, в государстве каждый год делают не более 150 пересадок, трансплантаций сердца за всю историю независимости было только шесть. В апреле прошлого года в Институте имени Шалимова впервые в стране провели трансплантацию легких, хотя в мире ежегодно делают до 3000 таких операций. Следовательно, по уровню развитости трансплантологии Украина занимает последнее место в Европе.

Как сообщила в эфире исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, трансплантология в государстве не развивалась 26 лет. Этот процесс был запущен по приказу министерства о начале работ координаторов трансплантации. Это будут врачи, которые будут координировать этот процесс.

"Есть донор и реципиент. Нужно их связать между собой. Транспоркоординатор – врач, который занимается целый процессом в больнице. В Украине есть пять больниц, которые делают трансплантацию", - отметила она.

Супрун добавила, что сейчас в государстве разрешены только пересадки от родственников, но с 2018 года будет начат процесс трансплантаций почек от трупов.

"Это происходит тогда, когда у человека умер мозг. Нужно для этого иметь специфическую аппаратуру, чтобы это доказать и показать. В Украине многие больницы не имеют такой аппаратуры. Только в этом году мы издали приказ, что позволяем анестезиологам делать это. От неродных трупов. Потому что закон не позволяет, чтобы от неродных живых передавать органы", - сообщила и.о. министра.

По ее словам, профильные врачи будут проходить специальные курсы в последипломной академии. Они продлятся несколько недель. Аппаратура для определения смерти мозга стоит 2-3 тысячи долларов.

Далее, как рассказала Ульяна Супрун, в больницах будут находиться молодые люди или те пациенты, у которых нет хронических заболеваний. При этом эти пациенты не имеют шансов на жизнь. Врач будет разговаривать с родными этого человека и просить их о донорстве. Сейчас в Украине существует реестр доноров и реципиентов.

"В реестре есть 6000 тех, кто нуждается в помощи. В донорах есть те люди, которые подались туда до своей смерти. Самое важное - иметь список реципиентов. Когда врач поговорил с родственниками, есть доказательства смерти мозга, тогда можно найти в реестре человека, которому этот орган можно передать. Тогда орган перевозится между городами. Над этим работает целая команда. Сейчас в Украине есть только пять больниц, в которых это можно делать", - констатировала исполняющая обязанности главы Минздрава.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей15 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4442 грн
100 USD 2649.64 грн
100 EUR 3112 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи