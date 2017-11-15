В Украине начнут пересаживать органы от неродственных доноров 15 ноября 2017 г. источник 0 0

В 2018 году в Украине стартует программа по трансплантации почек от неродственного донора.

На эти нужды из государственного бюджета будет выделено 112 млн гривен. На 2019-2020 годы – больше, чем по 100 млн ежегодно. Уже с 2018 года в Украине будут проводить трансплантацию почек.



Годовая потребность по пересадке составляет почти 2000 почек, 1000 пересадок сердца, 1500 – печени и 600 – костного мозга.



Несмотря на это, в государстве каждый год делают не более 150 пересадок, трансплантаций сердца за всю историю независимости было только шесть. В апреле прошлого года в Институте имени Шалимова впервые в стране провели трансплантацию легких, хотя в мире ежегодно делают до 3000 таких операций. Следовательно, по уровню развитости трансплантологии Украина занимает последнее место в Европе.



Как сообщила в эфире исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, трансплантология в государстве не развивалась 26 лет. Этот процесс был запущен по приказу министерства о начале работ координаторов трансплантации. Это будут врачи, которые будут координировать этот процесс.



"Есть донор и реципиент. Нужно их связать между собой. Транспоркоординатор – врач, который занимается целый процессом в больнице. В Украине есть пять больниц, которые делают трансплантацию", - отметила она.



Супрун добавила, что сейчас в государстве разрешены только пересадки от родственников, но с 2018 года будет начат процесс трансплантаций почек от трупов.



"Это происходит тогда, когда у человека умер мозг. Нужно для этого иметь специфическую аппаратуру, чтобы это доказать и показать. В Украине многие больницы не имеют такой аппаратуры. Только в этом году мы издали приказ, что позволяем анестезиологам делать это. От неродных трупов. Потому что закон не позволяет, чтобы от неродных живых передавать органы", - сообщила и.о. министра.



По ее словам, профильные врачи будут проходить специальные курсы в последипломной академии. Они продлятся несколько недель. Аппаратура для определения смерти мозга стоит 2-3 тысячи долларов.



Далее, как рассказала Ульяна Супрун, в больницах будут находиться молодые люди или те пациенты, у которых нет хронических заболеваний. При этом эти пациенты не имеют шансов на жизнь. Врач будет разговаривать с родными этого человека и просить их о донорстве. Сейчас в Украине существует реестр доноров и реципиентов.



"В реестре есть 6000 тех, кто нуждается в помощи. В донорах есть те люди, которые подались туда до своей смерти. Самое важное - иметь список реципиентов. Когда врач поговорил с родственниками, есть доказательства смерти мозга, тогда можно найти в реестре человека, которому этот орган можно передать. Тогда орган перевозится между городами. Над этим работает целая команда. Сейчас в Украине есть только пять больниц, в которых это можно делать", - констатировала исполняющая обязанности главы Минздрава.