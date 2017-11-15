Раскрыта неожиданная опасность алкоголя
15 ноября 2017 г.
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15 ноября 2017 г.
Известно, что нейрональные стволовые клетки (НСК), находящиеся в центральной нервной системе, способны дифференцироваться, то есть превращаться в специализированные нервные клетки. До того как ученые обнаружили НСК, считалось, что человеческий мозг обладает фиксированным количеством нейронов, потеря которых была необратимой. Поэтому специалисты предполагали, что лучший способ предотвратить повреждения головного мозга, вызванные алкоголем, — защита еще нетронутых нейронов.
По мнению исследователей, необходимо узнать, как употребление спиртного может влиять на НСК, до того, как будут разработаны методы терапии повреждения мозга, основанные на стимуляции активности стволовых клеток.
Нейробиологи разработали способ маркировки НСК, чтобы наблюдать за их развитием и дифференцировкой в специализированные нервные клетки. Эксперименты проводились на самках и самцах мышей, подвергавшихся долгосрочному воздействию алкоголя. Оказалось, что спиртное уничтожило большую часть стволовых клеток, что замедлило образование новых нейронов. Наиболее подверженными нейродегенеративным процессам оказались самки грызунов.
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