Как жить счастливо
15 ноября 2017 г.
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15 ноября 2017 г.
Ученый полагает, что ощущение собственного счастья связано с окружением человека, а не финансовым положением, мировоззрением или личным опытом человека.
Подобные выводы специалист сделал после 10 лет исследований, посвященных тому, как человек принимает решение. Эксперт полагает, что единоличное принятие решения утомляет человека и не позволяет контролировать удовлетворенность происходящим вокруг, а «правильный выбор» легче делать при помощи друзей.
«Это означает, что люди, с которыми вы сталкиваетесь в течение жизни, действительно влияют на ваше взаимодействие с реальностью таким образом, что вы не можете это объяснить. И одним из проявлений этого служит то, что вы становитесь похожими на своих друзей», — считает Серф.
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