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Как жить счастливо

Как жить счастливо
Нейробиолог Моран Серф из Северо-Западного университета (США) назвал одну из важнейших составляющих счастливой жизни.

Ученый полагает, что ощущение собственного счастья связано с окружением человека, а не финансовым положением, мировоззрением или личным опытом человека.

Подобные выводы специалист сделал после 10 лет исследований, посвященных тому, как человек принимает решение. Эксперт полагает, что единоличное принятие решения утомляет человека и не позволяет контролировать удовлетворенность происходящим вокруг, а «правильный выбор» легче делать при помощи друзей.

«Это означает, что люди, с которыми вы сталкиваетесь в течение жизни, действительно влияют на ваше взаимодействие с реальностью таким образом, что вы не можете это объяснить. И одним из проявлений этого служит то, что вы становитесь похожими на своих друзей», — считает Серф.

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