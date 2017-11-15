Из человеческого тела получат электричество

Исследователи из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий создали материал, который позволяет извлечь энергию из двигающегося человеческого тела.

Электрический ток создается благодаря пьезоэлектрическому эффекту.

Пьезоэлектрический эффект возникает, когда механическая деформация некоторых кристаллов приводит к перераспределению внутри них электрических зарядов, в результате между различными частями кристалла появляется электрическое напряжение. На нем основана работа аналоговых проигрывателей, когда вибрация иглы, «читающей» запись на грампластинке, трансформируется в ток, а последний — в звуковые волны.

Разработанный материал состоит из наночастиц и силикона, которые представляют собой тонкую эластичную пленку. По словам исследователей, его можно «вшить» в одежду и устройства, которые будут генерировать электрический ток, пока пользователь ходит или совершает другие движения, или связать с сердечной мышцей, чтобы получать энергию от ее сокращений. Это поможет создать новые датчики давления, кардиостимуляторы и другие медицинские устройства.