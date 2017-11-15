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Актрису из «Зачарованных» арестовали за забытые в самолете наркотики

Актрису из «Зачарованных» арестовали за забытые в самолете наркотики
Полиция штата Вирджиния арестовала американскую актрису Роуз Макгоуэн за хранение наркотиков.
Как сообщил шериф округа Лаудон, она сама явилась в участок.

«Мисс Макгоуэн появилась в округе Лаудон, штат Вирджиния, 14 ноября, чтобы сдаться по ордеру, выписанному полицией аэропорта, и была отпущена под залог в пять тысяч долларов», — сказал шериф.

Ордер был выписан 1 февраля после того, как в забытых вещах на борту одного из самолетов авиакомпании United обнаружили следы запрещенных веществ. По версии следствия, ручная кладь принадлежала Макгоуэн.

Актриса заявила в Twitter в серии постов, что происходящее с ней — это попытка заставить ее замолчать из-за обвинения продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.

О его сексуальных домогательствах Макгоуэн заговорила еще в 2016 году, однако не называла имени. Позже The New York Times узнал, что актриса заключила мировое соглашение с Вайнштейном и получила от него 100 тысяч долларов.

Макгоуэн известна по роли Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные», а также по таким фильмам, как «Поколение DOOM», «Крик» и «Грайндхаус».

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