Под Харьковом «грибники» вырубили лес 15 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №6 совместно с сотрудниками Люботинского отдела полиции Харьковского ОП в области выявили факт незаконной вырубки леса около поселка Коротич Харьковского района.

Пятерых лесорубов поймали «на горячем». Злоумышленники без необходимых разрешительных документов вырубали дубы, клены и ясени на территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство».



По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет около 330 тысяч грн.



Злоумышленники свою вину не признали. Объяснили, что приехали собирать грибы.



«Грибников» задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.



На месте преступления обнаружили древесину, бензопилы, принадлежности к ним и автомобиль. Вещественные доказательства изъяты. Прокуратура готовит ходатайство в суд о его аресте.



Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.