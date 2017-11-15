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Под Харьковом «грибники» вырубили лес

Под Харьковом «грибники» вырубили лес
Харьковская местная прокуратура №6 совместно с сотрудниками Люботинского отдела полиции Харьковского ОП в области выявили факт незаконной вырубки леса около поселка Коротич Харьковского района.
Пятерых лесорубов поймали «на горячем». Злоумышленники без необходимых разрешительных документов вырубали дубы, клены и ясени на территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет около 330 тысяч грн.

Злоумышленники свою вину не признали. Объяснили, что приехали собирать грибы.

«Грибников» задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

На месте преступления обнаружили древесину, бензопилы, принадлежности к ним и автомобиль. Вещественные доказательства изъяты. Прокуратура готовит ходатайство в суд о его аресте.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

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