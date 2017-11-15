Харьковским спасателям передали двести комплектов новой боевой формы

Об этом на Форуме инициатив инфраструктурной программы для Украины «Создаем будущее вместе» сообщил начальник отдела по связям со СМИ и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
По его словам, в спасательные части города на сегодняшний день передано 200 комплектов формы. Она позволяет спасателям находиться в эпицентре чрезвычайных ситуаций при температуре от минус 40 градусов до 300 градусов выше нуля. Игорь Лупандин показал подшлемники, которые сшиты надежно и закрывают самые уязвимые места – шею и грудь. Также немецкие партнеры передали пожарным более 300 аппаратов защиты органов дыхания и более 400 индивидуальных масок. Новые кислородные баллоны намного легче старых, материал масок – более современный, они шьются индивидуально по параметрам лица каждого спасателя.
Игорь Лупандин отметил, что вскоре спасательные части получат также переносные электроподстанции, пневмоинструменты и другое снаряжение.
При поддержке GIZ также была реконструирована пожарная часть №25 в Индустриальном районе, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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