АМКУ оштрафовал крупных дистрибьюторов лекарств за блокирование дешевых препаратов 15 ноября 2017 г. источник 0 0

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал трех больших дистрибьюторов фармацевтического рынка Украины за антиконкурентные согласованные действия.

"АМКУ принял решение в деле Sanofi и украинских дистрибьюторов "Оптима-фарм" и "БАДМ" относительно антиконкурентных согласованных действий. Наложены штрафы на Sanofi - 69 млн гривен; "Оптима-фарм" - 40 млн грн; "БАДМ" - 28 млн гривен", - сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.



Доказанная АМКУ суть нарушения заключалась в применении субъектами коммерческих практик, которые ограничивали возможность выхода на рынок более дешевых препаратов, а также способствовали завышению цен на государственных закупках.



"Качество жизни и благосостояние человека связаны с возможностью получать качественные лекарства по доступной цене. Маркетинговые практики компаний на фармарынке должны быть прозрачными и не приводить к завышению цен", - отметил при этом Терентьев.



Как известно, Sanofi - французская фармацевтическая компания, одна из лидирующих мировых фармацевтических корпораций.



Компания "Оптима-фарм, ЛТД" в течение 20 лет является одним из ведущих дистрибьюторов лекарственных средств и товаров медицинского назначения на территории Украины.



Компания "БАДМ" работает на рынке Украины 20 лет и является одним из крупнейших дистрибьюторов Украины.