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АМКУ оштрафовал крупных дистрибьюторов лекарств за блокирование дешевых препаратов

АМКУ оштрафовал крупных дистрибьюторов лекарств за блокирование дешевых препаратов
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал трех больших дистрибьюторов фармацевтического рынка Украины за антиконкурентные согласованные действия.
 "АМКУ принял решение в деле Sanofi и украинских дистрибьюторов "Оптима-фарм" и "БАДМ" относительно антиконкурентных согласованных действий. Наложены штрафы на Sanofi - 69 млн гривен; "Оптима-фарм" - 40 млн грн; "БАДМ" - 28 млн гривен", - сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

Доказанная АМКУ суть нарушения заключалась в применении субъектами коммерческих практик, которые ограничивали возможность выхода на рынок более дешевых препаратов, а также способствовали завышению цен на государственных закупках.

"Качество жизни и благосостояние человека связаны с возможностью получать качественные лекарства по доступной цене. Маркетинговые практики компаний на фармарынке должны быть прозрачными и не приводить к завышению цен", - отметил при этом Терентьев.

Как известно, Sanofi - французская фармацевтическая компания, одна из лидирующих мировых фармацевтических корпораций.

Компания "Оптима-фарм, ЛТД" в течение 20 лет является одним из ведущих дистрибьюторов лекарственных средств и товаров медицинского назначения на территории Украины.

Компания "БАДМ" работает на рынке Украины 20 лет и является одним из крупнейших дистрибьюторов Украины.

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