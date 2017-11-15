Харьков

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Харьковские спасатели получили боевую форму

Харьковские спасатели получили боевую форму
Харьковские спасатели получили 200 комплектов новой боевой формы.
Как сообщил помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин, форму передали при поддержке немецкой федеральной компании GIZ.

Немецкие партнеры также передали пожарным более 300 аппаратов защиты органов дыхания и более 400 индивидуальных масок. Новые кислородные баллоны намного легче старых, материал масок - более современный, они шьются индивидуально для каждого спасателя.

По словам Лупандина, форма позволяет спасателям находиться в эпицентре чрезвычайных ситуаций при температуре от минус 40 градусов до 300 градусов выше нуля.

Вскоре спасательные части получат также переносные электроподстанции, пневмоинструменты и другое снаряжение.

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