Харьковские спасатели получили боевую форму 15 ноября 2017 г. источник 0 0

Харьковские спасатели получили 200 комплектов новой боевой формы.

Как сообщил помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин, форму передали при поддержке немецкой федеральной компании GIZ.



Немецкие партнеры также передали пожарным более 300 аппаратов защиты органов дыхания и более 400 индивидуальных масок. Новые кислородные баллоны намного легче старых, материал масок - более современный, они шьются индивидуально для каждого спасателя.



По словам Лупандина, форма позволяет спасателям находиться в эпицентре чрезвычайных ситуаций при температуре от минус 40 градусов до 300 градусов выше нуля.



Вскоре спасательные части получат также переносные электроподстанции, пневмоинструменты и другое снаряжение.