В Харькове авто генконсула РФ облили едким веществом 15 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове повредили автомобиль генконсула Российской Федерации в Харькове.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, неизвестные облили машину веществом, разъевшим лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства.



С соответствующим заявлением 13 ноября около 11:20 в полицию обратился генконсул Генерального консульства.



Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей.



Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия и разыскиваются лица, причастные к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.