Происшествия

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В Харькове авто генконсула РФ облили едким веществом

В Харькове авто генконсула РФ облили едким веществом
В Харькове повредили автомобиль генконсула Российской Федерации в Харькове.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, неизвестные облили машину веществом, разъевшим лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства.

С соответствующим заявлением 13 ноября около 11:20 в полицию обратился генконсул Генерального консульства.

Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия и разыскиваются лица, причастные к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.

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