Экономика

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В 2018 году акциз на сигареты вырастет на 30%

В 2018 году акциз на сигареты вырастет на 30%
Парламент принял за проект закона №6776-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году».
За принятие законопроекта проголосовали 260 народных депутатов.

Предусматривается постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году – на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы – на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук.

Сообщает, что с 1 января 2025 будут соблюдены требования Директивы Европейского Союза №2011/64/ЕС от 21 июня 2011 года о структуре и ставки акцизов, применяемые к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

Для этого вводится механизм определения такой цены. При этом комитет исключил предложенную Минфином привязку ставки акциза на сигареты к евро.

Законопроектом также предлагается с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции повысить ставки экологического налога на 11,2%, а ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов  – на 16,8%.

По оценке Минфина, общий ресурс от внедрения этих инициатив в 2018 году составит 11,74 млрд грн.

При этом, в доработанном парламентским комитетом законопроекте исключены предложенные Минфином нормы о повышении акцизов на алкоголь и использование радиочастотного ресурса.

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