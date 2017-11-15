Украина

  • 82
    •  / 

«Укравтодор» хочет бросить на борьбу со снегом военную технику

«Укравтодор» хочет бросить на борьбу со снегом военную технику
Мининфраструктуры попросило у Минобороны списанную военную технику для работы на дорогах в зимний период.
«Как известно, техника, которая используется для содержания дорог, находится в ужасном состоянии, однако мы делаем все возможное, чтобы справиться с погодными условиями. Знаю, что министр инфраструктуры обратился к министру обороны с просьбой о возможности предоставления списанной техники, которая уже не будет использоваться. Хотя она уже и старая, но лучше, чем автодоровская. Наши службы и облавтодоры уже привлекли дополнительную технику, заключили договора с субподрядчиками, договорились с аграрными компаниями о помощи во время содержания дорог в зимний период», - заявил и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак .

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей15 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4442 грн
100 USD 2649.64 грн
100 EUR 3112 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи