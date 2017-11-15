Конгресс США собирается пересмотреть доступ Дональда Трампа к ядерной кнопке 15 ноября 2017 г. источник 0 0

Конгресс США решил рассмотреть вопрос о полномочиях президента о нанесении ядерного удара.

Последний раз Конгресс обсуждал этот вопрос в марте 1976 года.



Сенатский комитет по внешним отношениям получил название "Орган с полномочиями отдавать приказ об использовании ядерного оружия".



Некоторые сенаторы обеспокоены тем, что президент может безответственно произвести ядерный удар; другие сказали, что он должен обладать полномочиями действовать без вмешательства со стороны адвокатов.



В августе американский президент Дональд Трамп заявил, что Северная Корея "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США и если продолжит развивать свою ядерную программу.



В прошлом месяце председатель республиканского комитета Сената, сенатор Боб Коркер, обвинил Трампа в том, что США установили "путь к третьей мировой войне".



Некоторые сенаторы встревожены широтой полномочий президента на запуск ядерных ракет.

