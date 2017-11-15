Конгресс США собирается пересмотреть доступ Дональда Трампа к ядерной кнопке
15 ноября 2017 г.
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Конгресс США решил рассмотреть вопрос о полномочиях президента о нанесении ядерного удара.
Последний раз Конгресс обсуждал этот вопрос в марте 1976 года.
Сенатский комитет по внешним отношениям получил название "Орган с полномочиями отдавать приказ об использовании ядерного оружия".
Некоторые сенаторы обеспокоены тем, что президент может безответственно произвести ядерный удар; другие сказали, что он должен обладать полномочиями действовать без вмешательства со стороны адвокатов.
В августе американский президент Дональд Трамп заявил, что Северная Корея "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США и если продолжит развивать свою ядерную программу.
В прошлом месяце председатель республиканского комитета Сената, сенатор Боб Коркер, обвинил Трампа в том, что США установили "путь к третьей мировой войне".
Некоторые сенаторы встревожены широтой полномочий президента на запуск ядерных ракет.