Харьков

  • 80
    •  / 

В Харькове прошел патриотический форум «С Украиной в сердце!»

В Харькове прошел патриотический форум «С Украиной в сердце!»
III Областной патриотический форум «С Украиной в сердце!», посвященный Дню защитника Украины, состоялся в Областном организационно-методическом театрально-концертном центре.
В мероприятии приняли участие дети из Харькова и области, которые в течение года участвовали в конкурсах и творческих соревнованиях, а также воспитанники интернатов, участники АТО, представители военных профессий, курсанты, работники культуры, образования, специалисты книгоиздательского дела и волонтеры.

В рамках форума состоялось награждение победителей и лауретов всеукраинских и межрегиональных детских конкурсов – более 100 детей получили грамоты и подарки. Также для участников форума в вестибюле театрально-концертного центра была организована выставка книг о войне и экспозиция артефактов из зоны АТО.

Кроме того, гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классе по японской каллиграфии и оригами, а в фойе центра – ознакомиться с лучшими работами участников областного конкурса детского творчества «Эта удивительная Япония».

Завершил форум концерт, который подготовили творческие коллективы Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества.

Организатор мероприятия – Харьковская областная библиотека для детей, сообщили в горсовете.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей15 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3955 грн
100 USD 2648.22 грн
100 EUR 3135.5 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи