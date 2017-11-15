В Харькове прошел патриотический форум «С Украиной в сердце!»

В мероприятии приняли участие дети из Харькова и области, которые в течение года участвовали в конкурсах и творческих соревнованиях, а также воспитанники интернатов, участники АТО, представители военных профессий, курсанты, работники культуры, образования, специалисты книгоиздательского дела и волонтеры.
В рамках форума состоялось награждение победителей и лауретов всеукраинских и межрегиональных детских конкурсов – более 100 детей получили грамоты и подарки. Также для участников форума в вестибюле театрально-концертного центра была организована выставка книг о войне и экспозиция артефактов из зоны АТО.
Кроме того, гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классе по японской каллиграфии и оригами, а в фойе центра – ознакомиться с лучшими работами участников областного конкурса детского творчества «Эта удивительная Япония».
Завершил форум концерт, который подготовили творческие коллективы Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества.
Организатор мероприятия – Харьковская областная библиотека для детей, сообщили в горсовете
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