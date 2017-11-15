В Украине завершился процесс расчета «зимней» субсидии 15 ноября 2017 г. источник 0 0

Управления социальной защиты населения завершили процесс расчета "зимней субсидии", которая будет отражена в платежке за отопление, которая поступит потребителям в ноябре 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, за октябрь сумма субсидии будет незначительной по объективным причинам - в октябре услуга отопления предоставлялась неполный месяц. В декабре поступит сообщение о размере субсидии на полный месяц.



В целом на отопительный период помощь от правительства на оплату коммунальных услуг получили 6,6 млн украинских семей. Из них - 5,8 млн жилищные субсидии и 800 тыс. - субсидии на твердое топливо.



При расчете размера субсидии на отопительный сезон 2017/18 годов учитывались доходы за первый и второй кварталы 2017 года. Субсидию автоматически рассчитали всем, кому в мае этого года помощь была переназначена на новый период 2017-2018 годов.



В Минсоцполитики отметили, что тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует октябрьские расходы на коммунальные услуги. Будут также компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в декабре - в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода.



Кроме того, граждане, которые стали пенсионерами, например, в сентябре этого года, или пенсионеры, которые перестали работать, в октябре этого года, и не имеют других доходов, кроме пенсии, могут оформить субсидию, исходя только из одного дохода - пенсии.



"Для этого необходимо с декларацией о доходах обратиться в управление социальной защиты населения и помощь пересчитают", - сообщили в министерстве.



Ранее сообщалось, что Верховная Рада добавила на субсидии 7,6 млрд грн.