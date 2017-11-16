Харьков

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Харьковчан приглашают на карикатуры

Харьковчан приглашают на карикатуры
Выставка «Студенческая жизнь в карикатуре» откроется в помещении Музея истории Каразинского университета 16 ноября в 13.30.
На выставке будут представлены карикатуры, шаржи и другие юмористические изображения студенческой жизни XIX – начала XXI века.

Среди экспонатов, которые будут предложены вниманию посетителей – серия карикатур начала ХХ в Кадулина, в которых художник с юмором отразил разнообразные типы студентов и жанровые сценки из студенческой жизни, издание «Штык» и Gaudeamus с карикатурами на студенчество Императорского Харьковского университета.

Отдельные витрины будут посвящены карикатурам на студенческую жизнь 1920-1930-х гг. Будет экспонированные специальный «студенческий» выпуск украинского юмористического журнала «Красный перец» (1930 г), карикатуры на студентов из журнала «Студент революции» и из газет Харьковского университета.

На выставке будут объявлены результаты конкурса современных студенческих карикатур, проведенного Музеем истории совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов, аспирантов и докторантов, и будут награждены победители. Лучшие работы также будут экспонированы.

Выставка будет работать до 31 января.

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