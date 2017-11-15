Кабмин учредил стипендии имени Героев небесной сотни 15 ноября 2017 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины учредил 50 академических стипендий имени 10 Героев небесной сотни. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 ноября.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.



Правительство учредило:



– по 5 академстипендий для студентов и курсантов, которые получают образование по специальности "Физическая терапия, эрготерапия" им.Владимира Мойсея

– "Железнодорожный транспорт" им.Владислава Зубенко, "Агроинженерия" им.Дмитрия Пагора

– "Экономика" им.Дмитрия Чернявского

– "Военное управление" им.Ивана Тарасюка

– "География" им.Игоря Костенко

– "Архитектура и градостроение им.Александра Плеханова

– "Инженерия программного обеспечения" им.Сергея Байдовского

– "Сценическое искусство" им.Сергея Нигояна

– "Психология" им.Юрия Дяковского.



Кандидатом на получение стипендии может быть студент или курсант с активной гражданской позицией. От каждого высшего учебного заведения может быть не больше одного кандидата на получение стипендии в определенной специальности.



Для назначения стипендий Министерство образования и науки Украины создает конкурсную комиссию, в которую входят члены семей Героев небесной сотни, чьим именем названа стипендия.



Стипендии назначаются один раз в год центральным органом исполнительной власти, к сфере управления которого принадлежит высшее учебное заведение по результатам последней сессии.