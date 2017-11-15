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Кабмин учредил стипендии имени Героев небесной сотни

Кабмин учредил стипендии имени Героев небесной сотни
Кабинет министров Украины учредил 50 академических стипендий имени 10 Героев небесной сотни. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 ноября.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Правительство учредило:

– по 5 академстипендий для студентов и курсантов, которые получают образование по специальности "Физическая терапия, эрготерапия" им.Владимира Мойсея
– "Железнодорожный транспорт" им.Владислава Зубенко, "Агроинженерия" им.Дмитрия Пагора
– "Экономика" им.Дмитрия Чернявского
– "Военное управление" им.Ивана Тарасюка
– "География" им.Игоря Костенко
– "Архитектура и градостроение им.Александра Плеханова
– "Инженерия программного обеспечения" им.Сергея Байдовского
– "Сценическое искусство" им.Сергея Нигояна
– "Психология" им.Юрия Дяковского.

Кандидатом на получение стипендии может быть студент или курсант с активной гражданской позицией. От каждого высшего учебного заведения может быть не больше одного кандидата на получение стипендии в определенной специальности.

Для назначения стипендий Министерство образования и науки Украины создает конкурсную комиссию, в которую входят члены семей Героев небесной сотни, чьим именем названа стипендия.

Стипендии назначаются один раз в год центральным органом исполнительной власти, к сфере управления которого принадлежит высшее учебное заведение по результатам последней сессии.

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