В Харькове снесут девятиэтажный гараж 15 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 1

Высший хозяйственный суд Украины согласился с требованиями прокуратуры и оставил без изменений решение судов первых двух инстанций по факту возведения 9-этажки на Полтавском шляхе.

Строительство здания признали незаконным и обязали ее владельца привести его в прежнее состояние. Предприниматель, который самовольно возвел на месте гаража многоэтажку, должен снести незаконные этажи.



По заключению судебной строительно-технической экспертизы, самострой не соответствует никаким требованиям архитектурно-строительных, противопожарных, санитарных и технических норм. Более того, из-за неудовлетворительного технического состояния здание опасно как для людей, так и для сооружений, расположенных рядом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Напомним, весной 2015 года в прокуратуру поступила информация о незаконном возведении 9-этажного дома в одном из дворов Харькова. Установлено, что на месте одноэтажного кирпичного гаража его владелец-предприниматель возвел 3-этажное нежилое здание и узаконил его. Позже, не имея никаких разрешительных документов на выполнение строительных работ и проектной документации, он достроил «гараж» до 9-ти этажей. Причем без учета мощностей городских инженерных коммуникаций – водопровода, электросетей и т.д.



В связи с этим в декабре 2015 года прокуратура направила в Октябрьский районный суд Харькова иск о приведении здания в прежнее состояние путем сноса шести самовольно возведенных этажей. Требования были поддержаны как судом первой инстанции (02.11.2016), так и апелляционным хозяйственным судом (25.07.2017).



Поскольку злоумышленник уклонился от добровольного исполнения решения суда, в октябре 2017 года прокуратура начала уголовное производство по ч.1 ст. 382 УК Украины (неисполнение решения суда, максимальная санкция – 3 года лишения свободы).



Более того, владелец гаража, чтобы не сносить незаконно надстроенные этажи, подарил третьему лицу половину нежилого здания на первых трех этажах. В связи с этим прокуратура направила в Октябрьский районный суд Харькова иск о признании договора дарения недействительным.



Кроме того, по факту самовольного строительства на самозанятом участке земли продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.197-1 УК Украины.