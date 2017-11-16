Харьков

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Кто лишает Харьковчан связи

Кто лишает Харьковчан связи
Кто лишает Харьковчан связи Харьковчане продолжают месяцами страдать от неработающих стационарных телефонов и молчащего радио. Кто же лишает горожан связи и есть ли выход из этой запущенной ситуации?
Наши читатели периодически обращаются в «Вечерний Харьков» с просьбой выяснить, когда же у них наконец начнет работать телефон, а радио «нарушит обет молчания».

«Прошу осветить на страницах газеты работу единственного на всю Украину телефона бюро ремонта 0800506800. Пусть представители «Укртелекома» объяснят, почему стационарные телефоны не работают месяцами и годами. Есть ли надежда на исправление ситуации», — пишет наша постоянная читательница Людмила Земенко.

«Прошу вашей помощи! Сообщите, пожалуйста, хоть вы: куда обратиться в Харькове по вопросу работы радио. Целый год мы слушали его с большими перебоями, а с октября оно замолчало совсем», — сетует Александр Христенко.

Директор Департамента корпоративных коммуникаций «Укртелекома» Михаил Шуранов не отрицает: сейчас ситуация с работоспособностью линий медной проводки (а телефония и радио используют медный кабель) очень тяжелая. По его словам, это связано с огромным количеством краж. Так, с начала года по Украине зафиксировано 18 000 случаев краж, и больше всего их приходится на восточные регионы. Например, если в Днепропетровской области произошло восемь тысяч краж, то во Львовской – всего 224. В Харьковской области зафиксировано 1700 случаев воровства медного кабеля.

— Но я ни в коей мере не оправдываю то, что у людей долго не работает телефон. Я понимаю, что это наша проблема, — уверяет Михаил Шуранов. — Могу сказать, что с момента аварии мы не начисляем абонентскую плату. Понятно, что абонент ничего не должен платить за неработающий телефон. Но физически нам надо очень много ресурсов для восстановления связи. В целом по Украине речь идет о сотнях миллионов гривен ущерба, который нам наносится. В результате – очереди на восстановление, причем очереди длинные. Вот вы называли сроки в несколько месяцев, в полгода. Да, к сожалению, это могут быть вполне реальные сроки в определенных районах. Вот недавний пример. В небольшом населенном пункте за год произошло 19 краж кабеля. 16 раз мы его восстанавливали и 16 раз его снова воровали. И сейчас этот населенный пункт попал у нас в очередь на конец 2018 года. Жители недовольны – но что мы можем сделать, мы сами заложники этой ситуации.

Преступники остаются практически безнаказанными


По словам Михаила Шуранова, в катастрофической ситуации с кражами медного кабеля есть две глубинные проблемы.

— Первое — это бесконтрольность работы пунктов приема металлолома. Фактически это позволяет преступникам, укравшим кабели на несколько тысяч гривен, получать наличные деньги: 80-90 гривен за килограмм. Допустим, вытянули несколько сотен метров и получили 5-7 тысяч гривен. В пунктах приема прекрасно понимают, что это  украденный  кабель. Ну где еще вы можете взять толстый телефонный кабель – у частных лиц в домах таких нет, — говорит он. — В Европе нельзя просто так прийти с улицы и притащить профессиональный телефонный кабель. Ты должен быть представителем телефонной компании и сдавать его официально.

И второе — полиция, прокуратура и суды ненадлежащим образом реагируют на ситуацию, утверждает Михаил Шуранов. По его словам, суды в большинстве случаев (а в суд попадает не более 50% инцидентов, совершенных преступниками) ограничиваются штрафами около 850 гривен.

— То есть к преступникам применяется статья 185 ч. 1 УКУ, что равноценно мелкой краже – типа банан из овощной лавки взяли, — разводит руками представитель «Укртелекома». – По Украине – 18 тысяч случаев краж, а задержанных – 1300. И 90 процентов дел - по части 1 ст. 185, по которой преступнику грозит штраф. Бывает, что злоумышленник получает реальный срок, но это случается, как правило, когда он идет по совокупности с другими преступлениями. Например, человек украл кабель, и выяснилось, что до этого он украл еще что-то.

По каждому факту кражи, уверяет Михаил Шуранов, компания пишет соответствующее заявление в полицию. Но, к сожалению, для полиции такие кражи не являются приоритетными.

— В частности, статья 185 ч. 1 не является такой, по которой прокуратура осуществляет надзор за полицией. Хотя на самом деле ситуация очень серьезная, — сетует он. — У нас по Украине в неделю в среднем пять случаев, когда вот такие преступники нарушают даже дозвон до служб «101», «102», «103», «104». В этих случаях нам приходится предпринимать экстраусилия, чтобы переадресовать звонок и исключить невозможность дозвона.

Зачем рубят оптику?


Есть ли выход из ситуации? Альтернативой медному кабелю, на который практически безнаказанно зарятся воришки, может стать оптический.

— Есть путь постепенной замены меди на оптику. Но даже такие монстры, как «Дойче телеком» в Германии, не могут себе позволить всех своих абонентов сразу перевести с меди на оптику. У них тоже огромное количество абонентов на меди и прекрасно работают, — рассказывает Михаил Шуранов. – Кроме того, процессу перехода на оптику очень вредит ситуация с кражами и повреждением кабеля. Представьте, если бы мы могли направить на модернизацию вот эти порядка 300 миллионов гривен, которые мы просто потратили на восстановление, не считая недополученных денег в качестве абонплаты, — то оптическая сеть развивалась бы значительно быстрее.

Кроме того, и в оптике, по мнению специалиста, есть свои минусы.

— Ведь чем хорош стационарный фиксированный телефон? Если в квартире у абонента отсутствует электричество – сигнал с АТС все равно поступает, и абонент может пользоваться телефоном. Если мы заметим медный кабель на оптический — телефония будет через интернет, а для этого надо иметь электропитание дома, — поясняет Михаил Шуранов. — Поэтому страны, в которых фиксированная телефония используется как еще один канал коммуникации в экстренных ситуациях — Израиль, например, прикладывают определенные усилия для ее сбережения.

Более того, как показывает практика, оптику злоумышленники тоже режут.

— На востоке страны очень много случаев, когда оптика просто перерубается. А это значит, что Днепропетровская область, часть Харьковской остаются вообще без интернета. Потому что страдает не только наша оптика, но и других операторов, — поясняет Михаил Шуранов.

Но зачем? Ведь это не медь, которую можно сдать и заработать на этом.

— Мы склоняемся к тому, что цель – исследовать расположение магистральных интернет-кабелей и изучить возможность отключения от интернета значительной части территории, — говорит Михаил Шуранов. — Мы неоднократно обращались по этому поводу в СБУ, концентрировали внимание на то, что там есть признаки террористической угрозы. Но пока активности в этом направлении не видим.

Дозвониться будет проще?


Наличие единственного на всю Украину телефонного номера, по которому можно сообщить о неработающем телефоне или радио, Михаил Шуранов объясняет вызовом времени.

— Процесс централизации характерен не только для «Укртелекома» — все операторы так работают. Существует единый колл-центр. Это просто вызов времени такой, — говорит он. – Но это не значит, что на телефоне сидит один оператор.

Сложности с дозвоном представитель компании оправдывает огромным количеством обращений, но обещает исправить ситуацию.

— У нас идет постоянная работа — стараемся улучшить программное обеспечение, обеспечить более эффективную работу, — уверяет Михаил Шуранов.

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